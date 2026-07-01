Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:58, 1 июля 2026Экономика

Москвичам назвали самый жаркий день на неделе

Синоптик Тишковец: Четверг, 2 июля, станет в Москве самым жарким днем недели
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве самый жаркий день на этой неделе придется на четверг, 2 июля. Такой прогноз в своем Telegram-канале огласил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По сведениям синоптика, своего пика волна потепления в столице достигнет 2 июля, когда столбики термометров поднимутся до плюс 27-30 градусов, что на 5-6 градусов выше климатической нормы. Ночью ожидается не меньше плюс 14-17 градусов.

Уже на следующий день под влиянием наступающего холодного атмосферного фронта температура начнет опускаться. Максимальный показатель не поднимется выше плюс 26. Начнутся освежающие грозовые ливни. В выходные погода будет неустойчивой, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 21-26, а по ночам температура будет варьироваться от 10 до 15 градусов тепла. «Обычная погода для макушки лета», — добавил Тишковец.

По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, спад температуры продолжится и в начале следующей недели. Воздух прогреется до плюс 18-23 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Россию везут индийский бензин. Чем он отличается от российского и как его оценивают эксперты?

    Раскрыта загадка лесной поляны с жуткими звуками

    В Катаре завершились непрямые переговоры США и Ирана

    Россиян предупредили об опасности «королевы опухолей»

    Сборная Англии вырвала победу у ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

    В Союзе кинематографистов поддержали дополнительные меры в отношении зарубежного кино

    Стало известно о состоянии здоровья Николая Носкова

    На Украине рассказали о неуязвимости новых «Гераней»

    В Монако задержали иностранца по делу о теракте

    В сети обсудили фото 45-летней жены Басты в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok