Москвичам назвали самый жаркий день на неделе

Синоптик Тишковец: Четверг, 2 июля, станет в Москве самым жарким днем недели

В Москве самый жаркий день на этой неделе придется на четверг, 2 июля. Такой прогноз в своем Telegram-канале огласил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По сведениям синоптика, своего пика волна потепления в столице достигнет 2 июля, когда столбики термометров поднимутся до плюс 27-30 градусов, что на 5-6 градусов выше климатической нормы. Ночью ожидается не меньше плюс 14-17 градусов.

Уже на следующий день под влиянием наступающего холодного атмосферного фронта температура начнет опускаться. Максимальный показатель не поднимется выше плюс 26. Начнутся освежающие грозовые ливни. В выходные погода будет неустойчивой, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 21-26, а по ночам температура будет варьироваться от 10 до 15 градусов тепла. «Обычная погода для макушки лета», — добавил Тишковец.

По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, спад температуры продолжится и в начале следующей недели. Воздух прогреется до плюс 18-23 градусов.