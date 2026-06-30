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18:27, 30 июня 2026Экономика

Москвичей предупредили о скорых грозах

Синоптик Шувалов: На выходных в Москве ожидаются грозовые дожди
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Предстоящие выходные не порадуют москвичей хорошей погодой. Своим прогнозом с изданием RT поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Жара в столичном регионе, по данным синоптика, останется вплоть до конца рабочей недели. В среду, 1 июля, столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов, 2-го числа воздух разогреется до плюс 28-30 градусов. В пятницу, 3 июля, температура немного опустится, до 26-28 градусов, осадков не предвидится.

Дожди нагрянут в мегаполис в выходные. В субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, синоптик допускает в Москве грозовые дожди. Однако на температурный фон осадки сильно не повлияют: показатель останется на уровне плюс 25 градусов, ночью посвежеет до плюс 15-17 градусов в Москве и плюс 10-13 градусов по области, заверил Шувалов. Усиления ветра и скачков давления также не прогнозируется.

Грядущие дожди главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал погодным «проклятьем». Показатели температуры в эти дни метеоролог охарактеризовал как майские.

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