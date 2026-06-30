Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:23, 30 июня 2026Экономика

Москвичам пообещали проклятье выходных

Синоптик Леус: В выходные в Москве испортится погода
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Столицу ждет погодное «проклятье выходных», когда солнечная и теплая на рабочей неделе погода испортится. Об этом пишет в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, погода в столичном регионе активно улучшается с начала недели, чему способствует периферия надвигающегося с запада антициклона. Тепло продержится до четверга, 2 июля. Со вторника, 30 июня, в небе будет мало облаков, не ожидается дождей, а температура вырастет. Во вторник столбики термометров перейдут 25-градусную отметку, в среду, 1 июля, ожидается плюс 27-29 градусов. Пик жары придется на четверг, когда столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.

В пятницу, 3 июля, погода начнет меняться — холодный атмосферный фронт с запада будет уплотнять облака и местами отметится короткими дождями, солнечное тепло сократится, что понизит температуру на 1-2 градуса, до плюс 26-28 градусов.

Материалы по теме:
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья. От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья.От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
1 марта 2026

В выходные погода испортится окончательно, заявил синоптик. В субботу, 4 июля, с юга приблизится активный циклон, который закроет небо плотными облаками, вызовет кратковременные дожди с грозами и ограничит температуру значениями в плюс 22-24 градуса, что ниже климатической нормы. В воскресенье, 5 июля, в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода с «майскими» плюс 20 градусами.

Ранее на Свердловскую область обрушились ливневые паводки. После обильных осадков реки вышли из берегов, затопило мосты, с 17 населенными пунктами оказалось ограничено сообщение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о смерти матери погибшего под Москвой при атаке ВСУ шестимесячного ребенка

    Россиян предупредили о капкане мошенников для подростков

    В Литве избрали самого молодого премьера в истории страны

    Россияне выбрали для летнего отдыха два зарубежных города

    Раскрыта неожиданная причина развития болезни Паркинсона

    Иран сделал заявление о переговорах в Дохе

    51-летняя Анджелина Джоли высказалась о старении после развода

    Россиянам подсказали способы омолодить мозг

    Врач напомнила об опасности проглоченных косточек от фруктов

    В Бельгии подали иск к Банку России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok