Москвичам пообещали проклятье выходных

Синоптик Леус: В выходные в Москве испортится погода

Столицу ждет погодное «проклятье выходных», когда солнечная и теплая на рабочей неделе погода испортится. Об этом пишет в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, погода в столичном регионе активно улучшается с начала недели, чему способствует периферия надвигающегося с запада антициклона. Тепло продержится до четверга, 2 июля. Со вторника, 30 июня, в небе будет мало облаков, не ожидается дождей, а температура вырастет. Во вторник столбики термометров перейдут 25-градусную отметку, в среду, 1 июля, ожидается плюс 27-29 градусов. Пик жары придется на четверг, когда столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.

В пятницу, 3 июля, погода начнет меняться — холодный атмосферный фронт с запада будет уплотнять облака и местами отметится короткими дождями, солнечное тепло сократится, что понизит температуру на 1-2 градуса, до плюс 26-28 градусов.

В выходные погода испортится окончательно, заявил синоптик. В субботу, 4 июля, с юга приблизится активный циклон, который закроет небо плотными облаками, вызовет кратковременные дожди с грозами и ограничит температуру значениями в плюс 22-24 градуса, что ниже климатической нормы. В воскресенье, 5 июля, в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода с «майскими» плюс 20 градусами.

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