Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 3 июля 2026Мир

Трамп и Нетаньяху договорились

Нетаньяху и Трамп договорились в ближайшее время встретиться в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились в скором времени встретиться в США. Об этом проинформировала канцелярия главы правительства Израиля, пишет РИА Новости.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом США Дональдом Трампом... Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в США», — говорится в сообщении.

Также Нетаньяху поздравил Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов. Премьер-министр отметил, что Штаты являются гарантом глобальной свободы, а Израиль высоко ценит тесные связи между странами.

Ранее американские СМИ писали, что Дональд Трамп устал от телефонных разговоров с Биньямином Нетаньяху, поскольку они обычно сводились к призывам к новым ударам. До этого стало известно, что Израиль остался недоволен мирным соглашением Ирана и США. Особое возмущение связано с тем, что сделка позволит вернуть средства в казну Исламской Республики вместо «создания условий для краха режима».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль объявил о взятии Константиновки

    Путин обсудил с военными летние наступательные действия в зоне СВО

    Путин заслушал доклад Герасимова об обстановке в зоне спецоперации

    Путин отметил продвижение ВС России в ДНР

    Водителя обвинили в убийстве после ДТП на автопилоте

    World Athletics продлила отстранение россиян от международных турниров

    Песков сообщил о плановом создании зоны безопасности в двух областях

    Мишустин распорядился воссоздать два военных вуза

    Машина скорой помощи перевернулась в центре Москвы

    Воздух в нью-йоркском метро раскалился до плюс 36 градусов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok