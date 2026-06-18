Трамп устал от разговоров с Нетаньяху

WSJ: Трамп устал от телефонных звонков Нетаньяху с призывами к новым ударам

Президент США Дональд Трамп устал от телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поскольку они обычно сводились к призывам к новым ударам. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

«Биби объясняет президенту, почему ему нужно что-то взорвать, почему израильская разведка знает, как это сделать и когда, а президент слушает. Звонки обычно одинаковые», — сказал источник.

Также, по словам других собеседников газеты, в одном из недавних разговоров по Ливану Трамп спросил Нетаньяху, зачем тот «взрывает здания», и потребовал прекратить такие действия.

Как отмечает издание, после разговоров с Нетаньяху Трамп теперь чаще спрашивает у представителей своей администрации, насколько точны слова израильского премьера.

Ранее стало известно, что Израиль остался недоволен мирным соглашением Ирана и США. Особое возмущение связано с тем, что сделка позволит вернуть средства в казну Исламской Республики вместо «создания условий для краха режима».