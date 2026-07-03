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21:16, 3 июля 2026Мир

В деле о взрыве в Монако не исключили личный мотив

Spiegel: В деле о покушении на Ермолаева не исключен личный мотив
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов, расследующие покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, не исключают личный мотив. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные данные.

Отмечается, что правоохранители в данный момент не смогли подтвердить причастность спецслужб к совершению взрыва. В качестве версий рассматриваются как личный мотив, так и связи с организованной преступностью.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.

Позже в базе данных Интерпола появилась информация, что в совершении взрыва подозревают гражданку Украины Анастасию Березовскую.

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