В деле о взрыве в Монако не исключили личный мотив

Сотрудники правоохранительных органов, расследующие покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, не исключают личный мотив. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные данные.
Отмечается, что правоохранители в данный момент не смогли подтвердить причастность спецслужб к совершению взрыва. В качестве версий рассматриваются как личный мотив, так и связи с организованной преступностью.
Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.
Позже в базе данных Интерпола появилась информация, что в совершении взрыва подозревают гражданку Украины Анастасию Березовскую.