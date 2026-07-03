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20:56, 3 июля 2026Спорт

Судья напал на тренера во время матча детских команд в России

Судья напал на тренера во время футбольного матча детских команд в Уфе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: matimix / Shutterstock / Fotodom

Во время матча детских команд в Уфе судья напал на тренера после словесной перепалки. Об этом сообщается в Telegram-канале Sport Baza.

Конфликт начался с претензий наставника Kids Football Ufa Ильдара Хасанова: по его словам, судья игнорировал явные нарушения правил со стороны соперников, из-за чего трое игроков получили травмы и не смогли продолжить встречу. Когда помощник Хасанова также начал высказывать претензии, арбитр, не став разбираться, набросился на тренера с нецензурной бранью.

Участников стычки быстро разняли, но вскоре один из организаторов турнира попытался «по-мужски» поговорить с Хасановым. Очевидцы вовремя вмешались. Матч возобновили только через 30 минут, а позже судью отстранили от работы на турнире.

В сентябре 2025 года игроки детских футбольных команд ЦСКА и «Родина» устроили массовую драку в матче летнего первенства Москвы. Инцидент произошел во втором тайме матча. Игрок ЦСКА нарушил правила, что привело к стычке между игроками.

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