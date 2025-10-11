Спорт
Трактор
3:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Венгрия
2:0
Завершен
Армения
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 3-й тур
Испания
Сегодня
21:45 (Мск)
Грузия
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 3-й тур
Португалия
Сегодня
21:45 (Мск)
Ирландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 3-й тур
Сербия
Сегодня
21:45 (Мск)
Албания
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 7-й тур
Эстония
Сегодня
21:45 (Мск)
Италия
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 7-й тур
20:57, 11 октября 2025Спорт

Футболисты детских команд устроили массовую драку в Москве

Футболисты детских команд ЦСКА и «Родина» устроили массовую драку в Москве
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: matimix / Shutterstock / Fotodom

Игроки детских футбольных команд ЦСКА и «Родина» устроили массовую драку в матче летнего первенства Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел во втором тайме матча. Игрок ЦСКА нарушил правила, что привело к стычке между игроками. Футболистам была оказана медицинская помощь.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу клуба «Родина». В командах приняли участие игроки 2012 года рождения.

Ранее сообщалось, что тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков и тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин стали участниками стычки после матча Континентальной хоккейной лиги. Словесная перепалка между тренерами едва не превратилась в драку, их успели разнять.

    Все новости