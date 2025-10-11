Футболисты детских команд устроили массовую драку в Москве

Футболисты детских команд ЦСКА и «Родина» устроили массовую драку в Москве

Игроки детских футбольных команд ЦСКА и «Родина» устроили массовую драку в матче летнего первенства Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел во втором тайме матча. Игрок ЦСКА нарушил правила, что привело к стычке между игроками. Футболистам была оказана медицинская помощь.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу клуба «Родина». В командах приняли участие игроки 2012 года рождения.

