Тренеры «Торпедо» и «Металлурга» едва не подрались после матча КХЛ

Тренеры «Торпедо» и «Металлурга» Исаков и Разин устроили потасовку после матча

Тренер нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Алексей Исаков и тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин стали участниками словесной перепалки после окончания матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел после окончания встречи, в которой одержал победу «Металлург» со счетом 5:1. В конце матча хоккеисты обеих команд получили несколько удалений за драки.

В послематчевом интервью тренер выигравшей команды выразил свое недовольство игрой соперника. После этого Разин вступил с Исаковым в словесную перепалку, которая едва не превратилась в драку. Их оперативно успели разнять помощники тренерских штабов.

Ранее стало известно, что вратари Андрей Мишуров из омского хоккейного клуба «Авангард» и Адам Гуска из дальневосточного «Адмирала» стали участниками драки во время матча КХЛ. Оба спортсмена получили по пять минут штрафа, после чего были удалены со льда.