Российские вратари устроили драку во время матча КХЛ

Вратари Мишуров из «Авангарда» и Гуска из «Адмирала» подрались во время матча

Вратари Андрей Мишуров из омского хоккейного клуба «Авангард» и Адам Гуска из дальневосточного «Адмирала» стали участниками драки во время матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на 49-й минуте третьего периода встречи. Оба спортсмена получили по пять минут штрафа за драку, после чего произошла замена вратарей: вместо Гуски на лед вышел Дмитрий Шугаев, а Мишурова заменил Никита Серебряков.

После этого матч был продолжен. «Авангард» одержал победу над соперником со счетом 6:1.

