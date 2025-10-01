Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Монако
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Ювентус
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Боруссия Д
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетик Б
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Пари Нижний Новгород
1:2
Завершен
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа C. 5-й тур
Локомотив М
0:0
1-й тайм
live
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Балтика
0:0
1-й тайм
live
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Олимпиакос
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Наполи
Сегодня
22:00 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Карабах
1:0
2-й тайм
live
Копенгаген
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Юнион
0:2
2-й тайм
live
Ньюкасл Юнайтед
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
20:13, 1 октября 2025Спорт

Российские вратари устроили драку во время матча КХЛ

Вратари Мишуров из «Авангарда» и Гуска из «Адмирала» подрались во время матча
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: Telegram-канал «КХЛ»

Вратари Андрей Мишуров из омского хоккейного клуба «Авангард» и Адам Гуска из дальневосточного «Адмирала» стали участниками драки во время матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на 49-й минуте третьего периода встречи. Оба спортсмена получили по пять минут штрафа за драку, после чего произошла замена вратарей: вместо Гуски на лед вышел Дмитрий Шугаев, а Мишурова заменил Никита Серебряков.

После этого матч был продолжен. «Авангард» одержал победу над соперником со счетом 6:1.

Ранее сообщалось, что председатель правления Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексей Мананков устроил драку с одним из юных спортсменов, имя которого не называется. Уточняется, что конфликт спровоцировали несколько вопросов от подростка. После этого словесный конфликт перерос в физический контакт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

    Швейцарские ледники стали таять быстрее

    Женщина поймала огромную рыбу и поставила мировой рекорд

    В ООН раскрыли последствие передачи ВСУ ракет Tomahawk

    Назван самый популярный iPhone

    Ярмольник рассказал об удовольствии от работы с Козловским

    Сенат США отклонил законопроект о прекращении шатдауна

    Нашествие медведей на российские города объяснили

    Россиянам предложили пляжные туры в октябре за 39 тысяч рублей с перелетом

    Валя Карнавал без штанов снялась в откровенной позе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости