18:10, 24 августа 2025Спорт

Председатель Федерации лыжных гонок Воронежской области подрался с юным спортсменом

Глава Федерации лыжных гонок Воронежской области Мананков подрался с юношей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на спорте»

Председатель правления Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексей Мананков устроил драку с одним из юных спортсменов, имя которого не называется. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге в кофейне Хлебник. Мананков хватал юношу за голову, толкал его, а тот бил функционера руками и ногами, а также пытался провести борцовский прием.

Уточняется, что конфликт спровоцировали несколько вопросов от подростка. После этого словесный конфликт перерос в физический контакт.

Произошедшее РИА Новости прокомментировали в Федерации лыжных гонок России. «В ближайшие дни пройдет президиум, на который будут приглашены участники инцидента, в частности, председатель правления ФЛГ Воронежской области. После чего будет принято решение дисциплинарного характера», — говорится в заявлении.

