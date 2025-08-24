Председатель Федерации лыжных гонок Воронежской области подрался с юным спортсменом

Председатель правления Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексей Мананков устроил драку с одним из юных спортсменов, имя которого не называется. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
Инцидент произошел в Санкт-Петербурге в кофейне Хлебник. Мананков хватал юношу за голову, толкал его, а тот бил функционера руками и ногами, а также пытался провести борцовский прием.
Уточняется, что конфликт спровоцировали несколько вопросов от подростка. После этого словесный конфликт перерос в физический контакт.
Произошедшее РИА Новости прокомментировали в Федерации лыжных гонок России. «В ближайшие дни пройдет президиум, на который будут приглашены участники инцидента, в частности, председатель правления ФЛГ Воронежской области. После чего будет принято решение дисциплинарного характера», — говорится в заявлении.