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Из жизни
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21:06, 3 июля 2026Из жизни

Женщина родила от заключенного из-за ошибки надзирателей

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Carlos Sanchez / Reuters

Жительница Великобритании Сара Уокер рассказала, как три года назад родила ребенка от заключенного. Ее историю публикует The Sun.

Уокер познакомилась с Кираном Сендаллом в 2020 году. У пары завязался роман, не прервавшийся и после того, как в мае 2021 года мужчину отправили в тюрьму за жестокое ограбление. Уокер не бросила возлюбленного и стала навещать его в тюрьме.

Хотя в Великобритании запрещены свидания для интимной близости, в мае 2022 года надзиратели позволили Уокер остаться с Сендаллом наедине на два часа в специальной комнате. Женщина уверена, что сотрудники тюрьмы допустили ошибку, и пара воспользовалась этим. По словам Уокер, в тот день она зачала ребенка.

Впоследствии надзиратели узнали о беременности женщины, поскольку подслушивали их разговоры с заключенным. Они перевели Сендалла в более удаленную тюрьму, но не стали запрещать паре свидания. «Нас не наказали, потому что это была их вина», — объяснила Уокер.

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Примечательно, что представители тюрьмы, где содержался Сендалл, опровергли заявления женщины. По их словам, на том свидании надзиратели следили за парой и проверили их за два часа около 17 раз.

Сейчас дочери Уокер три года, ее зовут Тиана. По словам женщины, Сендалл — хороший отец. Он часто читает дочери сказки по телефону и отправляет семье деньги, которые зарабатывает за решеткой. Женщина надеется, что, когда Сендалл выйдет из тюрьмы, они будут жить как обычная семья: поженятся и откроют бизнес.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии вышла замуж за преступника, отбывающего срок в американской тюрьме, и родила от него. Женщина призналась, что бывший заключенный стал хорошим отцом, однако она пожалела о браке с ним.

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