Женщина вышла замуж за заключенного и пожалела

Жительница Австралии вышла замуж за преступника, отбывающего срок в американской тюрьме, и родила от него. В интервью Daily Mail она рассказала, почему пожалела о своем выборе.

Джессика познакомилась с Крейгом Сильви по переписке, когда он отбывал 10-летний срок за попытку ограбления в штате Канзас. Женщина так сильно полюбила Крейга, что прилетела ради него на другой конец света. Вскоре мужчина сделал ей предложение, и они сыграли свадьбу.

Спустя пять лет, в 2023 году, Крейг вышел из тюрьмы, и Джессика забеременела. Мужчина устроился работать сварщиком, но, как рассказывает женщина, ему было тяжело на воле. Он пытался адаптироваться в обществе, в то время как Джессика уже думала о построении семьи.

В конце концов пара разошлась. Крейга арестовали по обвинению в домашнем насилии, и Джессика улетела в Австралию. Там она родила сына Хадсона, и это изменило ее отношение к мужу. В ноябре 2024 года она вернулась в США. Как вспоминает Джессика, Крейг был отличным отцом и действительно заботился о сыне.

Тем не менее в 2025 году в отношениях супругов снова случился разлад. По словам Джессики, если бы она вернулась в прошлое, то не вышла бы замуж за Крейга. Однако так и не раскрыла, что между ними произошло.

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Норвегии по имени Верона обручилась с заключенным из США на первом свидании. Женщина заявила, что ее не смущает расстояние и ожидание: так она чувствует себя безопаснее и может узнать мужчину поближе.

