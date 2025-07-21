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09:05, 21 июля 2025Из жизни

Женщина обручилась с заключенным на первом свидании

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Love Don't Judge / YouTube

29-летняя жительница Норвегии по имени Верона обручилась с заключенным из США на первом свидании. Особенности их отношений, в том числе секса, она раскрыла YouTube-каналу Love Don’t Judge.

По словам Вероны, она познакомилась с осужденным Джастином в специальном приложении для общения с людьми, находящимися за решеткой. После болезненного расставания она не планировала вступать в новые отношения. Общение с Джастином она объясняла желанием помогать, но вскоре влюбилась в 37-летнего мужчину.

Джастин был приговорен к 13 годам в тюрьме. На момент знакомства с Вероной он уже отсидел 10 из них. Женщина рассказала, что за эти годы мужчина прошел курс терапии и изменился. В мае 2025 года она поехала на их первое свидание, на котором мужчина сделал ей предложение. Верона восприняла это как шутку, но Джастин был серьезен. Она согласилась.

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Женщина рассказала, что в тюрьме Джастина запрещены свидания наедине. Они могут лишь поцеловаться и обняться на прощание. По словам Вероны, они занимались сексом лишь по телефону и в переписке. Джастин присылает женщине подарки и деньги, чтобы она навещала его. Верона всегда покупает ему еду. Она отметила, что в знак любви к жениху даже набила тату с его именем.

Пара планирует пожениться осенью. Верона заявила, что ее не смущает расстояние и ожидание. По ее словам, так она чувствует себя безопаснее и может узнать мужчину поближе.

Ранее сообщалось, что женщина по имени Керра, вышедшая замуж за заключенного, завела жениха, который тоже отбывал срок в тюрьме. Керра призналась, что влюбилась в его «сладкий» голос.

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