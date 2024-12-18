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09:44, 18 декабря 2024Из жизни

Жена заключенного ушла от него к другому отбывающему срок мужчине из-за «сладкого» голоса

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Love Don't Judge / YouTube / The Sun

Женщина по имени Керра, вышедшая замуж за заключенного, завела жениха, который тоже отбывал срок в тюрьме. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Love Don’t Judge.

Муж Керры приговорен к пожизненному тюремному заключению. По ее словам, они уже давно перестали общаться и начали думать о разводе. В этот период она и познакомилась с другим мужчиной — их свел общий друг — и ушла к нему. Керра призналась, что сначала испугалась татуировок на его лице, но потом влюбилась в его «сладкий» голос. Они начали встречаться, но мужчина неожиданно попал в тюрьму на шесть лет. Он должен выйти на свободу в сентябре 2025 года.

Пара стала общаться по видеосвязи. В один из таких разговоров мужчина сделал Керре предложение. Он смешил ее, а потом вдруг встал на одно колено и попросил ее руки. Керра согласилась, но вскоре узнала, что ее жених тоже занят — случайно увидела на его телефоне звонок от «женушки». Мужчина признался, что у него есть жена. Керра приняла это, но не рассказала, планирует ли ее жених разводиться.

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Она добавила, что мужчина зацепил ее и тем, что дарил ее много дорогих подарков, в том числе ювелирные украшения. «Мне нравится, когда мой заключенный балует меня, но и я его тоже балую», — отметила Керра. В видео она показала коллекцию кроссовок, которые купила для жениха, и золотые часы. Кроме того, она внесла за него залог в размере 20 тысяч долларов (два миллиона рублей).

У Керры есть две дочери. Она рассказала, что они отлично ладят с ее женихом. Сестра Керры же выступила против ее странных отношений.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании дождалась освобождения американского заключенного, в которого она влюбилась, пока он находился в тюрьме. Мужчина и женщина рассказали, что не планируют съезжаться. Они будут жить на две страны.

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