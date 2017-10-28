Коалиция США ответила на обвинения в превращении Ракки в Дрезден 1945 года

Командование возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не согласно с заявлением Министерства обороны России о том, что сирийская Ракка в ходе операции по освобождению города от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) была «стерта с лица земли», словно немецкий Дрезден в 1945 году. Об этом РИА Новости заявил представитель коалиции полковник Райан Диллон.

«Мы прилагаем больше усилий, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, чем кто-либо и где-либо. Ущерб, который был нанесен Ракке, лежит целиком на ИГ», — рассказал Диллон.

Вся галерея «Шам на крови» Продолжить «Карусель ада» Фото: Youssef Rabih Youssef / EPA 1 /14

«Из всех боеприпасов, которые мы сбросили за три года, менее одно процента, а точнее — 0,3 процента, привели к гражданским жертвам», — указал он.

Разрушения гражданской инфраструктуры в городе Диллон объяснил тем, что Ракка на протяжении более чем пяти лет была ареной вооруженного конфликта между несколькими враждующими сторонами.

С обвинениями в адрес США российское Минобороны выступило 22 октября. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками».Также он указал, что в ходе операции по освобождению города погибло много мирных жителей.