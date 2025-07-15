В России предложили увеличить налоговый вычет для семей с детьми

В России вычет по долгосрочным сбережениям семей увеличат до 1 млн рублей

Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение до миллиона рублей на обоих родителей взноса по долгосрочным сбережениям для налогового вычета для семей с детьми. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит миллион рублей — то есть по 500 тысяч рублей на каждого родителя.

Сейчас общий налоговый вычет за взносы по всем видам долгосрочных сбережений составляет 400 тысяч рублей как для самого налогоплательщика, так и для членов его семьи. Планируется увеличить эту сумму до 500 тысяч рублей для каждого родителя, если превышение связано с взносами по долгосрочным продуктам в интересах их детей.

При этом возраст ребенка не должен превышать 18 лет, а если он учится очно — не более 24 лет.

Ранее сообщалось, что россияне, купившие жилье в новостройке без отделки, получают право на налоговый вычет за ремонт в квартире. Условие о получении вычета нужно фиксировать в договоре купли-продажи.