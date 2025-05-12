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09:57, 12 мая 2025Экономика

Россиянам напомнили об одном налоговом вычете

Строительный эксперт Васильев: Россияне могут вернуть часть денег за ремонт
Мария Черкасова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Россияне, купившие жилье в новостройке без отделки, получают право на налоговый вычет за ремонт в квартире. Об этом NEWS.ru заявил строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Вычет распространяется на затраты, связанные с отделочными работами и приобретением материалов — плитку, обои, краску, ламинат, установку межкомнатных дверей, проведение штукатурных и малярных работ, монтаж электропроводки и других инженерных систем. Условие о получении вычета нужно фиксировать в договоре купли-продажи, отметил специалист.

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Максимальный лимит, на который можно рассчитать 13 процентов возврата налога — два миллиона рублей на человека. Таким образом максимум можно получить 260 тысяч рублей на каждого супруга.

Вычет можно получить через налоговую инспекцию — для этого необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить документы, подтверждающие расходы, и подать их через личный кабинет на сайте налоговой службы или в отделении. Получить деньги можно в течение трех лет после покупки квартиры.

Ранее россиянам напомнили о жилищных сертификатах для семей с детьми. В 2025 году благодаря новой мере поддержки эта категория россиян может решить квартирный вопрос за счет государства. Также россияне могут несколько раз оформить налоговый вычет, если у купленной недвижимости не один собственник и использовать материнский капитал для строительства дома частными силами.

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