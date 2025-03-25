Россиянам назвали малоизвестные льготы при покупке жилья

Риелтор Твелина: Семьи могут получить сертификаты на жилье и субсидии на ЖКУ

Россияне по закону имеют право на множество льгот при покупке недвижимости. Малоизвестные из них навала специалист по работе с недвижимостью, риелтор Леся Твелина, пишет «Газета.ru».

По словам эксперта, не все знают о деталях использования материнского капитала. Эти средства можно вложить в строительство частного дома собственными силами — особенно актуальна такая поддержка для семей, которые живут в сельской местности.

В 2025 году также появились новые меры поддержки семей с детьми. Теперь эта категория россиян может получить жилищные сертификаты, которые помогут решить квартирный вопрос за счет государства. Кроме того, для некоторых семей предусмотрены субсидии на оплату коммунальных услуг (ЖКУ).

Кроме того, Твелина напомнила о возможности несколько раз оформить налоговый вычет, если у купленной недвижимости не один собственник. Помимо этого, действуют льготы на покупку жилья для молодых специалистов в сельской местности, программа «Дальневосточный гектар», а также региональные льготы, о которых можно узнать в администрации населенных пунктов.

Ранее в России собрались вести учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для этого в стране создадут специальный единый реестр граждан с такой потребностью.