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10:14, 25 марта 2025Экономика

В России начнут вести учет нуждающихся в улучшении жилищных условий

В России создадут единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В России создадут единый цифровой реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в кабмине.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что сейчас учет граждан, которые получают поддержку государства в улучшении жилищных условий, ведется обособленно, в зависимости от предоставляемой поддержки и уровня органов власти. Из-за отсутствия общего реестра существует риск дублирования учета мер.

«При этом в случае необходимости уточнить ту или иную информацию государственным и муниципальным органам проблематично — в силу наличия множества реестров», — добавил эксперт. По его словам, единый реестр ускорит получение социальной помощи.

По предварительной оценке, более двух миллионов россиян нуждаются в улучшении жилищных условий. В том числе это молодые семьи, ветераны, граждане с инвалидностью и другие группы населения.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что у большинства россиян нет возможности купить квартиру.

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