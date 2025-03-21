В Госдуме заявили об отсутствии шансов на покупку жилья у большинства россиян

Депутат Разворотнева: У большинства россиян нет шанса купить квартиру

У большинства россиян нет шанса купить квартиру, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам парламентария, из-за заградительных ставок по ипотеке подавляющему большинству бездетных граждан подойдет лишь вариант с арендой жилья в коммерческом секторе. «К сожалению, подавляющее большинство людей, если у них нет двух детей, не могут претендовать на льготную семейную ипотеку, практически нет шанса купить квартиру. Иных альтернативных инструментов для улучшения жилищных условий, к сожалению, никто не предлагает», — отметила она. При этом она добавила, что, несмотря на то, что арендные ставки в последнее время сильно выросли, квартиросъемщики «не застрахованы от смены настроения» владельцев жилья.

Ранее в этот же день стало известно, что россияне массово отвернулись от ипотеки. Так, по итогам февраля 2025 года банки выдали на 54 процента меньше жилищных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.