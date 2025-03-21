ОКБ: Выдачи ипотеки в России упали на 54 процента в феврале

В феврале 2025 года россияне массово отвернулись от ипотеки — банки выдали на 54 процента меньше жилищных кредитов, чем в тот же месяц годом ранее. Такие данные приводят в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), пишет РИА Новости.

Всего за последний месяц зимы в стране выдали 41,55 тысячи ипотечных кредитов на 176,96 миллиарда рублей. По объему средств показатель отстает от прошлогоднего на 51 процент, уточнили специалисты.

«Средний размер ипотечного кредита вырос на 7 процентов: с 3,97 миллиона рублей в феврале 2024 года до 4,26 миллиона рублей в феврале 2025 года. Средний срок ипотечного кредитования за год не изменился и составил 259 месяцев (21 год 7 месяцев)», — добавили в ОКБ.

Ранее институт развития «Дом.РФ» назвал города, в которых россияне могут взять семейную ипотеку под 6 процентов на вторичное жилье. Так, под расширенную льготную программу попадают Геленджик, Туапсе, Мурманск, Воркута, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Назрань, Ухта и Енисейск.

