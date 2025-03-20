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20:11, 20 марта 2025Экономика

Названы города с возможностью купить «вторичку» по семейной ипотеке

«Дом.РФ»: Купить вторичное жилье по семейной ипотеке можно в Геленджике и Туапсе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Купить вторичное жилье по семейной ипотеке со ставкой шесть процентов годовых могут жители Геленджика, Туапсе и нескольких других российских населенных пунктов. Населенные пункты с такой возможностью назвали россиянам в институте развития «Дом.РФ», пишет РБК.

Речь идет о городах, в которых строят мало новых домов. В список также вошли Мурманск, Воркута, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Назрань, Ухта, Енисейск и другие — с полным перечнем можно ознакомиться на сайте госкомпании.

Эксперты предположили, что распространение семейной ипотеки на «вторичку» в некоторых городах может привести к росту цен, но он будет не масштабным. Домов, которые будут подходить под программу, будет не так много, поэтому вряд ли мера существенно повлияет на общую динамику рынка.

Ранее в Минфине заявили, что с 1 апреля семейную ипотеку распространят на вторичное жилье в ряде городов. Теперь семьи с ребенком до шести лет из городов, где ведется строительство не более двух домов, смогут купить квартиру на вторичном рынке по ставке до шести процентов годовых.

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