Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:49, 14 марта 2025Экономика

Семейную ипотеку распространят на «вторичку»

Минфин: Семейную ипотеку распространят на вторичное жилье с 1 апреля
Александра Качан (Редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С 1 апреля льготная программа семейной ипотеки распространится на вторичное жилье в регионах с низким уровнем жилищного строительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин.

Теперь семьи с ребенком до шести лет из городов, где ведется строительство не более двух домов, смогут купить квартиру на вторичном рынке по ставке до шести процентов годовых. Программа касается жилья в многоквартирном доме, возраст которого не превышает 20 лет и которое не признано аварийным.

Ранее стало известно, что правительство рассматривает идею распространить льготную ипотеку на семьи с одним несовершеннолетним ребенком. Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков отметил, что такая мера поможет не только покупателям, но и застройщикам.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Киеву приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области

    «Русал» решил купить долю в одном из индийских заводов

    Лукашенко оценил вероятность полномасштабной войны через пять лет

    Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить солдат ВСУ

    Разрушенные кварталы в населенных пунктах Курской области сняли на видео

    Путин заявил о многочисленных преступлениях ВСУ против гражданских в Курской области

    Путин прокомментировал действия Трампа по восстановлению отношений с Россией

    ФСИН опровергла информацию об аварии в канализации в СИЗО Сергиева Посада

    Рубио признал необходимость предоставить Украине гарантии безопасности

    15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в рекламе бренда Гоши Рубчинского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше