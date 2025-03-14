Семейную ипотеку распространят на «вторичку»

Минфин: Семейную ипотеку распространят на вторичное жилье с 1 апреля

С 1 апреля льготная программа семейной ипотеки распространится на вторичное жилье в регионах с низким уровнем жилищного строительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин.

Теперь семьи с ребенком до шести лет из городов, где ведется строительство не более двух домов, смогут купить квартиру на вторичном рынке по ставке до шести процентов годовых. Программа касается жилья в многоквартирном доме, возраст которого не превышает 20 лет и которое не признано аварийным.

Ранее стало известно, что правительство рассматривает идею распространить льготную ипотеку на семьи с одним несовершеннолетним ребенком. Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков отметил, что такая мера поможет не только покупателям, но и застройщикам.