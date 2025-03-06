Идею расширить семейную ипотеку оценили

Риелтор Барсуков: Расширение семейной ипотеки поможет застройщикам

Расширение льготной семейной ипотеки на семьи с одним несовершеннолетним ребенком поможет российским застройщикам в тяжелых условиях низкого спроса на жилье. Об этом заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с «Ридусом».

Эксперт отметил, что прежде такие семьи никогда не попадали под условия льготных программ. Расширение обеспечит рынок множеством новых потенциальных покупателей. «Возможно, это спровоцирует очередной рост стоимости квартир в новостройках. Но не думаю, что цены поднимутся выше уровня инфляции», — добавил Барсуков.

В то же время вторичный рынок, по его словам, может столкнуться с более существенным ростом цен, если расширение льготной ипотеки затронет и его. Это связано с неустойчивым положением вторичного жилья, при котором любое позитивное влияние на спрос может обернуться увеличением стоимости объектов.

Ранее идею расширения льготной ипотеки поддержала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.