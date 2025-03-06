Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:57, 6 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме прокомментировали идею расширения семейной ипотеки

Бессараб поддержала идею предоставлять льготную ипотеку семьям с одним ребенком
Кирилл Садовский
Кирилл Садовский (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Идея предоставлять льготные условия ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет заслуживает внимания, считает член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировала сообщения СМИ о планах правительства расширить программу семейной ипотеки.

Ранее сообщалось, что в правительстве рассматривают идею распространить программу льготной ипотеки на семьи с одним несовершеннолетним ребенком. Возврат к ипотечным льготам для семей с одним ребенком, как уточнялось, оценят Минфин и Минстрой совместно с компанией «Дом.РФ».

«Идея вполне жизнеспособна. У нас сегодня в отрасли строительства жилья наблюдается стагнация, и особенно эта стагнация заметна в области ипотечного кредитования, то есть приобретения жилья через ипотеку. При достаточно больших ставках кредитования люди просто не справляются и не решаются на приобретения жилья», — подчеркнула Бессараб.

У нас по-прежнему множество семей, пусть и с одним ребенком, которые нуждаются в жилье, — почему бы не дать им возможность приобрести жилье на льготных условиях?

Светлана Бессарабчлен комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

В конце февраля стало известно о падении интереса россиян к жилищному кредитованию. По самой популярной среди населения программе «Семейная ипотека» выдачи по итогам января сократились с 193 миллиардов рублей до 90 миллиардов. Снижение показателей эксперты оправдывают сезонностью спроса.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о заявлениях Макрона по Украине и России

    Названа цена самой дешевой студии в Москве

    Лавров раскрыл отношение России к отправке европейских миротворцев на Украину

    Суд арестовал подозреваемого в призывах к террористической деятельности россиянина

    Россиянка станцевала в откровенном наряде на площади Победы, сняла видео и поплатилась

    Россия согласилась с США о необходимости остановить украинский конфликт

    Путин вручит звезду Героя вдове погибшего в Курской области командира

    В Кремле высказались о контактах России и Франции

    В Кремле оценили отношения с США

    Власти в связи с оборонными расходами напомнили французам о цене свободы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше