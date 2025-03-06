В Госдуме прокомментировали идею расширения семейной ипотеки

Бессараб поддержала идею предоставлять льготную ипотеку семьям с одним ребенком

Идея предоставлять льготные условия ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет заслуживает внимания, считает член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировала сообщения СМИ о планах правительства расширить программу семейной ипотеки.

Ранее сообщалось, что в правительстве рассматривают идею распространить программу льготной ипотеки на семьи с одним несовершеннолетним ребенком. Возврат к ипотечным льготам для семей с одним ребенком, как уточнялось, оценят Минфин и Минстрой совместно с компанией «Дом.РФ».

«Идея вполне жизнеспособна. У нас сегодня в отрасли строительства жилья наблюдается стагнация, и особенно эта стагнация заметна в области ипотечного кредитования, то есть приобретения жилья через ипотеку. При достаточно больших ставках кредитования люди просто не справляются и не решаются на приобретения жилья», — подчеркнула Бессараб.

У нас по-прежнему множество семей, пусть и с одним ребенком, которые нуждаются в жилье, — почему бы не дать им возможность приобрести жилье на льготных условиях?

Светлана Бессараб член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

В конце февраля стало известно о падении интереса россиян к жилищному кредитованию. По самой популярной среди населения программе «Семейная ипотека» выдачи по итогам января сократились с 193 миллиардов рублей до 90 миллиардов. Снижение показателей эксперты оправдывают сезонностью спроса.