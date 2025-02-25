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19:19, 25 февраля 2025Экономика

Россияне расхотели брать ипотеку

ЦБ: Ипотечное кредитование в России сократилось на 0,2 процента в январе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В январе 2025 года россияне расхотели брать ипотеку — этот вид кредитования в стране сократился на 0,2 процента после роста на 0,4 процента в декабре 2024-го. Такие данные приводит Центробанк (ЦБ) в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора РФ в январе».

Снижение показателя аналитики объясняют длинными праздниками — такая динамика характерна для начала года. «По оперативным данным, в феврале выдачи начали расти», — подчеркнули в финансовом регуляторе.

Выдачи льготной ипотеки, по данным ЦБ, сократились с 234 миллиардов рублей до 106 миллиардов. По самой популярной у россиян программе «Семейная ипотека» в январе 2025 года банки выдали 90 миллиардов рублей вместо 193 миллиардов рублей в декабре 2024-го.

«Частично это может быть связано с тем, что доходность льготных кредитов для банков снизилась из-за роста депозитных ставок (банки были вынуждены привлекать дорогое фондирование)», — пояснили в ЦБ.

Ранее эксперты подсчитали, что в 2025 году россиянам придется платить по ипотеке не менее 70 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру.

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