Названы ежемесячные траты россиян на ипотеку в 2025 году

РБК: Ипотечный платеж в городах-миллионниках вырос на 32,3 % за четыре месяца

Россиянам в 2025 году придется в среднем платить по ипотеке не менее 70 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру, подсчитали в «РБК-Недвижимости».

При этом в четырех из 16 российских мегаполисов необходимая сумма превышает 100 тысяч рублей в месяц — это города, где стоимость средней «однушки» площадью 35 метров превышает 6 миллионов рублей. За четыре последних месяца ежемесячный ипотечный платеж за однокомнатную квартиру в городах-миллионниках для новых заемщиков увеличился на 14-44 тысячи рублей, или 32,3 процента.

Цены на строящиеся в столице однокомнатные квартиры в среднем в феврале составили 12,34 миллиона рублей, поэтому в Москве в месяц на погашение кредита предстоит тратить 211,7 тысячи рублей — на 44,1 тысячи больше, чем в конце третьего квартала 2024 года, когда при ставке в размере 22 процентов квартира стоила 12,09 миллиона рублей. За четыре месяца для новых заемщиков ипотечный платеж увеличился на 32,3 процента.

В Санкт-Петербурге ежемесячный платеж составит 165,9 тысячи рублей. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в городе — 9,67 миллиона рублей. За последние четыре месяца платеж вырос на 33,9 тысячи рублей. В Казани со средней стоимостью квартиры 7,49 миллиона рублей в месяц придется тратить 128,4 тысячи рублей. Платеж вырос на 26,5 тысячи рублей. В Нижнем Новгороде, где квартира в среднем стоит 6,12 миллиона рублей, платеж составит 104,9 тысячи рублей (рост на 20,3 тысячи рублей).

Ранее эксперты «Циан.Аналитики» сообщили, что в феврале ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем достиг рекордных 20 процентов. За год показатель увеличился на 4 п.п. — в феврале 2024 года он составлял 16 процентов.