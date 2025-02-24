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15:51, 24 февраля 2025Экономика

Ценовой разрыв между первичкой и вторичкой достиг рекорда

«Циан»: Ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем достиг рекордных 20 %
Александра Качан (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В феврале ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем достиг рекордных 20 процентов. Об этом говорится в исследовании экспертов «Циан.Аналитики», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

За год показатель увеличился на 4 п.п. — в феврале 2024 года он составлял 16 процентов. По словам экспертов, новостройки продолжают дорожать быстрее, несмотря на завершение массовой льготной ипотеки. В среднем по крупным городам квадратный метр «первички» вырос в цене на 11 процентов, а «вторички» — на 7 процентов.

Самый значительный разрыв зафиксировали в Томске и Тольятти — здесь медианная цена «квадрата» в новостройке на 52 процента выше, чем в старом жилье. Большая разница также наблюдается в Челябинске и Новокузнецке — 47 и 43 процента соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге показатели оказались ниже средних — 10 и 16 процентов соответственно.

Из 35 городов, принявших участие в исследовании, только в двух вторичное жилье стоит дороже первичного — это Ставрополь, где большинство новостроек находятся на окраинах, и Махачкала с небольшим объемом предложения в новостройках. В прошлом году таких городов было четыре. При этом опережающие темпы роста цен в новостройках были зафиксированы в 25 городах.

Ранее аналитики платформы bnMAP.pro назвали российские города с сильнее всего подорожавшими новостройками. В январе лидером топа оказалась Москва.

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