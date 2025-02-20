Названы российские мегаполисы с сильно подорожавшими новостройками

bnMAP.pro: Сильнее всего новостройки подорожали в Москве, Перми и Челябинске

В январе 2025 года квартиры в новостройках сильнее всего подорожали в Москве — в среднем на 7,1 процента, до 34,06 миллиона рублей. Мегаполисы России с самым заметным ростом цен на первичное жилье назвали аналитики платформы bnMAP.pro в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место в рейтинге занимает Пермь — там строящиеся квартиры в среднем подорожали на 5,6 процента, до 7,87 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Челябинск с ростом цен на 4 процента, до 8,09 миллиона рублей.

В топ-пять также вошли Казань (плюс 3,1 процента, до 13,28 миллиона рублей) и Нижний Новгород (плюс 2,7 процента, до 11,42 миллиона рублей). Снижение цен заметили только в двух мегаполисах — Красноярске (минус 0,5 процента, до 8,01 миллиона рублей) и Волгограде (минус 0,6 процента, до 6,13 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что за последние пять лет средняя цена за квадратный метр в квартирах в новостройках рядом с ВДНХ в столице выросла на 110 процентов. В среднем цена на квартиры в новостройках вблизи московской достопримечательности составляет 467,5 тысячи рублей за квадратный метр. Минимальная цена — 300,5 тысячи рублей, максимальная — 643,4 тысячи.