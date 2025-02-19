Назван район Москвы с подорожавшими в два раза новостройками

Риелтор Сырцов: За пять лет новостройки рядом с ВДНХ подорожали в два раза

За последние пять лет средняя цена за квадратный метр в квартирах в новостройках рядом с ВДНХ в столице выросла на 110 процентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В среднем цена на квартиры в новостройках вблизи московской достопримечательности составляет 467,5 тысячи рублей за квадратный метр. Минимальная цена — 300,5 тысячи рублей, максимальная — 643,4 тысячи.

В 2024 году в новостройках у ВДНХ было куплено 1490 квартир по договорам долевого участия. За пять лет показатель вырос на 5,5 процента.

В настоящее время в радиусе трех километров от ВДНХ есть жилье в девяти новостройках — пять лет назад комплексов было шесть. Квартиры расположены в шести районах Северо-Восточного административного округа: Алексеевском, Бутырском, Марфино, Останкинском, Ростокино и Ярославском. Всего насчитывается 1946 лотов — этот показатель за пять лет практически не изменился.

Покупка квартиры у ВДНХ позволит иметь широкие возможности для культурного досуга, отметил риелтор. Кроме того, территория у ВДНХ — одна из наиболее экологичных локаций в развитых районах мегаполиса: рядом расположены Ботанический сад, парк «Останкино», «Лосиный остров», «Сокольники», парк «Яуза», «Ростокинский акведук» и «Сад будущего», сказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Ранее стало известно, что аренда самой дешевой квартиры в Москве обойдется в 34 тысячи рублей в месяц. Объект за эти деньги площадью 11 квадратных метров располагается в семи-девяти минутах от станций метро «Рязанский проспект» и «Окская».