Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:30, 19 февраля 2025Экономика

Назван район Москвы с подорожавшими в два раза новостройками

Риелтор Сырцов: За пять лет новостройки рядом с ВДНХ подорожали в два раза
Мария Черкасова

Фото: АГН «Москва»

За последние пять лет средняя цена за квадратный метр в квартирах в новостройках рядом с ВДНХ в столице выросла на 110 процентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В среднем цена на квартиры в новостройках вблизи московской достопримечательности составляет 467,5 тысячи рублей за квадратный метр. Минимальная цена — 300,5 тысячи рублей, максимальная — 643,4 тысячи.

В 2024 году в новостройках у ВДНХ было куплено 1490 квартир по договорам долевого участия. За пять лет показатель вырос на 5,5 процента.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024

В настоящее время в радиусе трех километров от ВДНХ есть жилье в девяти новостройках — пять лет назад комплексов было шесть. Квартиры расположены в шести районах Северо-Восточного административного округа: Алексеевском, Бутырском, Марфино, Останкинском, Ростокино и Ярославском. Всего насчитывается 1946 лотов — этот показатель за пять лет практически не изменился.

Покупка квартиры у ВДНХ позволит иметь широкие возможности для культурного досуга, отметил риелтор. Кроме того, территория у ВДНХ — одна из наиболее экологичных локаций в развитых районах мегаполиса: рядом расположены Ботанический сад, парк «Останкино», «Лосиный остров», «Сокольники», парк «Яуза», «Ростокинский акведук» и «Сад будущего», сказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Ранее стало известно, что аренда самой дешевой квартиры в Москве обойдется в 34 тысячи рублей в месяц. Объект за эти деньги площадью 11 квадратных метров располагается в семи-девяти минутах от станций метро «Рязанский проспект» и «Окская».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о пересечении российскими бойцами границы с Украиной в Курской области

      Путин удивился сдержанности Трампа в ответ на хамство европейцев

      Бритни Спирс разозлилась из-за фото с судимым экс-возлюбленным

      Выбегающий из перевернувшегося самолета пассажир снял свою реакцию на видео

      Путин заявил об отсутствии оснований у Европы по одному вопросу

      Путин оценил проблемы отношений России и США

      Китай сократил вложения в госдолг США

      Путин оценил заявления Зеленского о переговорах России и США

      Путин высказался о встрече с Трампом

      Перечислены модные фасоны брюк на весну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше