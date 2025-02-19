Названа стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве

Аренда самой дешевой квартиры в Москве обойдется в 34 тысячи рублей в месяц

Аренда самой дешевой квартиры в Москве обойдется в 34 тысячи рублей в месяц. Такую сумму «Московскому комсомольцу» назвали эксперты компании «Инком-Недвижимость».

По данным агентства, самый бюджетный для аренды объект располагается в семи-девяти минутах от станций метро «Рязанский проспект» и «Окская». Площадь студии составляет 11 квадратных метров, лот экспонируется на втором этаже кирпичной пятиэтажки, недавно отремонтирован, меблирован и оснащен бытовой техникой.

За 40 тысяч рублей можно снять однокомнатную 39-метровую квартиру в шести минутах ходьбы от станции метро «Жулебино». Жилплощадь сдается на последнем этаже панельной двенадцатиэтажки. На кухню отведено 7 «квадратов», проведен ремонт, есть новая мебель и бытовая техника, однако проживание с животными здесь запрещено.

Третью по доступности квартиру сдают на третьем этаже панельной девятиэтажки в четырех минутах от станции метро «Дегунино». Ставка аренды составляет 42 тысячи рублей в месяц. Площадь «однушки» составляет 32 квадратных метра, кухня занимает 7 «квадратов». Чуть дороже, за 43 тысячи рублей в месяц, к аренде предлагает однокомнатная квартира в трех минутах от станции «Кленовый бульвар». Это 35-метровая квартира на 5-м этаже панельной двенадцатиэтажки. Оба объекта укомплектованы бытовой техникой.

За 45 тысяч рублей можно поселиться в 37-метровой «однушке» у станции метро «Долгопрудная». Объект располагается на десятом этаже четырнадцатиэтажной «панельки». В квартире проведен косметический ремонт, есть гарнитур и бытовая техника, но из мебели — лишь диван.

Ранее москвичам рассказали, где дешевле всего можно снять квартиру. Самые доступные расценки предлагает район Западное Бирюлево — арендовать «однушку» здесь можно в среднем за 44 тысячи рублей в месяц.