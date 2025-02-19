Стоимость жилья в близких к центру Москвы районах сравнили

«Метриум»: Дороже всего за близость к центру Москвы просят в районе Дорогомилово

За последние четыре года жилье в центре Москвы подорожало на 38 процентов. В каких районах столицы покупка квартиры обойдется дороже всего, выяснила компания «Метриум». Результаты исследования публикует «Газета.Ru».

С 2021 года средняя цена квадратного метра в центре Москвы поднялась до 603 тысяч рублей. В то же время в других районах мегаполиса, за исключением Новой Москвы, за близость к центру приходится платить около 393 тысячи рублей за «квадрат». За последние четыре года расценки выросли на 30 процентов.

Самым дорогим районом, граничащим с Центральным округом, является Дорогомилово — здесь квадратный метр жилплощади обойдется в 1,3 миллиона рублей. Следом в рейтинге фирмы идет Гагаринский район со средним ценников в 829 тысяч рублей за «квадрат». Тройку лидеров замыкают Раменки (751 тысяча рублей за «квадрат»), в Донском районе средневзвешенная цена составляет немногим меньше, 750 тысяч рублей, а в Беговой — 683 тысячи рублей.

Самое доступное жилье на границе с ЦАО экспонируется в Нижегородском районе — здесь цена в среднем составляет 341 тысячу рублей за квадратный метр). Квартиры в районе Соколиная гора продаются по цене 371 тысяча рублей за «квадрат», в Алексеевском — 439 тысяч рублей. В Южнопортовом предлагают в среднем 443 тысячи рублей, а в Лефортово — 454 тысячи рублей.

Ранее стали известны районы Москвы с самым дешевым съемным жильем. Самые низкие ставки аренды можно найти в Западном Бирюлево — снять однокомнатную квартиру здесь можно в среднем за 44 тысячи рублей в месяц.