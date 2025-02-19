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12:35, 19 февраля 2025Экономика

Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья

ЦИАН: В старой Москве дешевле всего квартиру можно снять в Западном Бирюлево
Мария Черкасова

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Москве в пределах МКАД самую дешевую квартиру в аренду можно найти в районе Западное Бирюлево. Об этом сообщает MSK1.RU со ссылкой на подсчеты экспертов «Циан.Аналитики».

В этом районе снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 44 тысячи рублей в месяц. В пределах Новой Москвы самые недорогие ставки на окраине, ближе к границе с Калужской областью — там жилье в среднем обойдется в 30 тысяч рублей в месяц. Самый дорогой район за пределами Центрального округа (ЦАО) — Хорошевский, где аренда в среднем стоит 111 тысяч рублей. В центре дороже всего в Арбатском районе — там в среднем жилье обойдется в 120 тысяч рублей.

Эксперты отметили, что даже без учета элитной недвижимости в столице фиксируется четырехкратный разрыв в ставках аренды между районами.

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, в настоящее время в Москве наблюдается спад арендных ставок. После бурного роста летом 2024 года с сентября начался спад — однокомнатные квартиры за этот период подешевели на 7 процентов, двухкомнатные — на 15 процентов.

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