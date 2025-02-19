Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:55, 19 февраля 2025Экономика

В Москве подешевела аренда квартир

ЦИАН: арендные ставки в столице снизились
Мария Черкасова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В настоящее время в Москве наблюдается спад арендных ставок. Об этом сообщает MSK1.RU со ссылкой на подсчеты экспертов «Циан.Аналитики».

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве на сегодняшний день составляет 67,3 тысячи рублей, а двухкомнатной — 107,2 тысячи рублей. Ставки на однокомнатные квартиры при этом за год выросли на 17 процентов, на двухкомнатные — на 8 процентов.

С другой стороны, в настоящее время квартиры сдают дешевле, чем в конце года. Это связано с резким ростом цен на аренду квартир в Москве летом 2024 года. По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, тогда после отмены льготной ипотеки многие несостоявшиеся покупатели начали арендовать квартиры, что совпало с сезонным ростом спроса. Тогда за два месяца ставки резко подорожали на 15-20 процентов.

При этом в сентябре 2024 года началось снижение цен, которое наблюдается пятый месяц подряд. Однокомнатные квартиры за этот период подешевели на 7 процентов, двухкомнатные — на 15 процентов.

По мнению других экспертов, снижения арендой ставки в ближайшее время не предвидится. Так, старший партнер компании «Владис» Мария Наумова ранее заявила, что спада не планируется ровно столько, сколько будет держаться ключевая ставка Центробанка на текущем уровне.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-депутата Госдумы в намерении захватить власть. Обыски прошли в девяти регионах

      Залужный отказался раскрыть планы по участию в президентских выборах на Украине

      Жители Курской области рассказали о потере раненых родных при эвакуации

      «Наращивающей мускулы» Европе предрекли самоизоляцию

      Крушение самолета в Торонто сняли на видео из кабины пилотов другого лайнера

      Российский подросток инсценировал свое похищение

      В Госдуме рассказали о превратившей жизнь отца бойца СВО в «бюрократический ад» ошибке

      Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья

      Сломавший 38 костей звезда «Мстителей» нашел возлюбленную благодаря ДТП

      В ЦБ прокомментировали возможное возвращение Visa и Mastercard в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше