В Москве подешевела аренда квартир

ЦИАН: арендные ставки в столице снизились

В настоящее время в Москве наблюдается спад арендных ставок. Об этом сообщает MSK1.RU со ссылкой на подсчеты экспертов «Циан.Аналитики».

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве на сегодняшний день составляет 67,3 тысячи рублей, а двухкомнатной — 107,2 тысячи рублей. Ставки на однокомнатные квартиры при этом за год выросли на 17 процентов, на двухкомнатные — на 8 процентов.

С другой стороны, в настоящее время квартиры сдают дешевле, чем в конце года. Это связано с резким ростом цен на аренду квартир в Москве летом 2024 года. По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, тогда после отмены льготной ипотеки многие несостоявшиеся покупатели начали арендовать квартиры, что совпало с сезонным ростом спроса. Тогда за два месяца ставки резко подорожали на 15-20 процентов.

При этом в сентябре 2024 года началось снижение цен, которое наблюдается пятый месяц подряд. Однокомнатные квартиры за этот период подешевели на 7 процентов, двухкомнатные — на 15 процентов.

По мнению других экспертов, снижения арендой ставки в ближайшее время не предвидится. Так, старший партнер компании «Владис» Мария Наумова ранее заявила, что спада не планируется ровно столько, сколько будет держаться ключевая ставка Центробанка на текущем уровне.