Вероятность спада цен на аренду в Москве оценили

Эксперт по недвижимости Наумова: Цены на аренду зависят от ключевой ставки

Спада цен на аренду в в Москве ближайшее время не предвидится. Как долго ждать, когда подешевеет съемное жилье в столице, порталу MSK1.RU рассказала старший партнер компании «Владис» Мария Наумова.

По мнению эксперта, предпосылок к снижению цен на съемные квартиры на данный момент нет. Во многом они зависят от ключевой ставки — если ставку поднимут, то вместе с ней поднимутся и цены, и наоборот. «Никакого спада не планируется ровно столько, сколько будет держаться ключевая ставка на текущем уровне. Аренда будет такая же, потому что большинство из тех, кто хотел покупать, но не успел по ипотечным ставкам в 10−12 процентов, ушли в аренду и деньги держат на депозите», — пояснила Наумова.

К тому же динамика цен диктуется сезонностью спроса — а сейчас он как раз набирает обороты, отмечает руководитель сервиса «Яндекс.Аренда» Роман Жуков. После сезонного спада в Новый год арендаторы вновь возвращаются к поискам жилья, а наймодатели — публикуют на онлайн-площадках объявления, снятые на время праздников.

В агентстве недвижимости MOD Estate вместе с тем отмечают снижение стоимости на 3-6 процентов. Такой незначительный спад аналитики объясняют затовариваем площадок — в аренду ушли и те, кому не удалось скорым образом найти покупателя. Однако такое снижение все же временно — серьезных перемен в ближайшие месяцы не ожидается.

Ранее россиянам рассказали, как рассчитать оптимальный размер арендной ставки. Выше всего плату можно запросить за аренду студии — такой тип жилья все еще считается на рынке новым форматом планировки и в основном экспонируется в новостройках с новым ремонтом, мебелью и техникой.