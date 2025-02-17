Россиянам дали советы по расчету оптимальной стоимости аренды

Эксперт Жуков: Студии, как правило, сдаются дороже однокомнатных квартир

Аренда студий, как правило, обходится дороже однокомнатных квартир. Как рассчитать оптимальную стоимость аренды, чтобы побыстрее найти нанимателей и не потерять выгоду, Life.ru рассказал руководитель сервиса по аренде недвижимости «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Студии, как пояснил эксперт, все еще являются новым форматом планировки для рынка и в основном экспонируются в новостройках с новым ремонтом, мебелью и техникой. В то же время «однушки» такой новизны постройки не гарантируют и могут выставляться в «сталинках», «хрущевках», «брежневках» и домах рубежа веков. В среднем по Москве снять студию можно за 73 тысячи рублей, однокомнатную квартиру — за 68 тысяч рублей, «двушку» и «трешку» — за 95 и 150 тысяч соответственно.

Для определения разумной ставки аренды стоит беспристрастно оценить округ и район, где находится ваш дом. Для этого нужно сравнить ценники на аналогичные варианты жилья поблизости — они должны быть той же комнатности, площади, а дома — того же возраста и состояния. Также на стоимость аренды влияет близость к метро, остановкам наземного транспорта, железнодорожным станциям и длительность пути до центра города и основных бизнес-центров и достопримечательностей. Помимо этого, выгодно сдать в аренду можно те квартиры, в 10-15 минутах от которых есть магазины, аптека, медучреждения, школы, детсады, кафе, торговые центры и парки.

Также повысить ценник можно за счет косметического ремонта. Большую роль играет сантехника и электрика — перед заселением в квартире стоит починить краны, выключатели и розетки, заменить все гибкие шланги. Не мешает подклеить отходящие обои и плинтусы. В квартире должен иметься базовый набор мебели, который позволит жильцам не беспокоиться о вещах в первые дни после переезда: это должны быть кровать или раскладной диван, кухонный стол и стул, шкаф и как минимум переносная плита. Аренда автоматически увеличивается за счет таких удобств, как телевизор, посудомоечная, стиральная и сушильная машины. Яркий декор также привлечет к лоту больше арендаторов, советует эксперт, — это могут быть диванные подушки, ковер, шторы, светильники или интерьерные свечи.

Однако при таких вложениях нужно учитывать, что повышенная стоимость аренды затянет поиски желающих снять квартиру. Как подсчитали аналитики, каждые 10 дней простоя выгода от сдачи квартиры в аренду снижается на 3 процента, за год простой квартиры сопоставим со снижением аренды на 10 процентов. Как показывает статистика, лоты со ставкой аренды 50-80 тысяч рублей сдаются за 7-8 дней, а в диапазоне 80-120 тысяч рублей — за 9 дней. Объекты с арендой подороже находят желающих в среднем за 12 дней.

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