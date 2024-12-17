Россиянам назвали способы быстрее продать жилье

Риелтор Львова: объявления о продаже жилья без фото не привлекают покупателей

Перед тем, как выставить объявление о продаже квартиры на интернет-платформу, стоит озаботиться фотографиями. Способы быстрее продать жилье, но не упустить выгоду, «Известиям» назвала специалист по недвижимости Мария Львова.

Объявления без фото вызывают недоверие, поэтому статистически привлекает меньше людей. Покупатели готовы остановить свои поиски на подобном объекте только, если на него снижена цена. В интересах продавца сделать самые качественные снимки: в кадре не должны находиться личные вещи, помещение не должно выглядеть захламленным. Мусор и следы хозяйской жизни стоит скрыть от покупателя — они создают визуальный шум. «Квартира всегда должна выглядеть чисто и аккуратно, как гостиничный номер», — поясняет риелтор. В таком состоянии жилплощадь должна быть и в день показа — перед приходом покупателей следует убедиться, что помещения находятся в порядке, отсутствует неприятный запах.

Ценник на объект нужно ставить, ориентируясь на верхнюю границу рынка. Для этого понадобится тщательно проанализировать объявления в сети, сравнить аналогичные лоты, выставленные на продажу в вашем районе. Кроме того, Львова советует заранее подготовить документы для сделки. Это сэкономит время, если покупатель будет торопиться с заключением договора. Как минимум стоит иметь на руках правоустанавливающие документы и действующую выписку из ЕГРН.

Ранее собственникам дали советы по подготовке квартиры к сдаче в аренду. Перед тем, как заселить жильцов, с видных мест следует убрать сувениры, хрупкие и памятные для семьи вещи. Большим спросом будет пользоваться интерьер без красного и черного цвета с хорошим освещением.