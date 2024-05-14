Россиянам дали советы перед сдачей квартиры в аренду

Риелтор Жук: при сдаче жилья в аренду избегайте в интерьере красного и черного

Готовя квартиру для будущих арендаторов, стоит избавить интерьер от красного и черного цвета. Свои советы наймодателям дала риелтор Любовь Жук, ее цитирует издание «Хабаровский край сегодня».

Перед сдачей квартиры в аренду из нее стоит убрать сувениры, хрупкие и памятные для семьи вещи. Эксперт советует все максимально упростить, однако увлекаться не нужно — спартанский вид жилья может оттолкнуть. Некий шарм съемной квартире все-таки пригодится.

Лучший вид ей придаст хорошее освещение. «Я рекомендую включить все лампочки, добавить количество светильников, если их маловато. Полумрак плохо влияет на людей, они не хотят жить в такой обстановке», — пояснила Жук. В мягких оттенках следует выбирать и предметы интерьера — полы, обои, кафель, мебель и покрывала. Дополнят картину ваза с цветами и фрукты на столе.

Договорившись об аренде, стоит скопировать основные страницы из паспорта клиента. Имея эти данные, можно уточнить кредитную историю нанимателя. По базе судебных приставов можно выяснить, сколько штрафов начислено арендатору и есть ли у него обязательства по алиментам. В обязательном порядке с квартирантом необходимо заключить договор с актом передачи квартиры. В документе прописывается состояние жилья, сантехники и электрики, а также вносятся данные приборов учета. Кроме того, в договоре можно указать особые условия проживания — наличие животных и детей.

Вдобавок специалист рекомендует застраховать ответственность перед соседями. Если наниматели затопят квартиру других жильцов или спровоцируют пожар, то благодаря страховке хозяину съемного жилья не придется возмещать убытки соседям.

Ранее россиянам раскрыли главные ошибки при сдаче жилья в аренду. Чаще всего владельцы квартир ошибаются в расчете цен и выборе бытовой техники.