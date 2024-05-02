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14:59, 2 мая 2024Экономика

Россиянам назвали главные ошибки при сдаче квартиры в аренду

Риелтор Смирнов: арендодатели чаще всего ошибаются в оценке жилья
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Чаще всего при сдаче жилья в аренду владельцы ошибаются в его оценке и выборе бытовой техники. Главные заблуждения арендодателей назвал россиянам старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов, пишет РИА Новости.

Специалист отметил, что чаще всего собственники ориентируются на другие объявления об аренде, когда устанавливают арендную ставку для своей квартиры. Однако стоит учитывать, что большинство из этих вариантов до сих пор не нашли арендаторов в том числе из-за цены.

«Если видите объявление, отнимите 7-10 процентов и проверьте, что будет со спросом. Всегда можно поднять цену. Простой одного месяца уже не окупается. Лучше быстро сдать квартиру за 60 тысяч в месяц, чем долго искать арендатора, готового снимать ее за 65 тысяч», — посоветовал Смирнов.

Риелтор добавил, что арендодатели также часто ошибаются с выбором комплекта бытовой техники в жилье. Квартирантам важнее наличие плиты, посудомойки и кондиционера, чем телевизора. «В элитном сегменте люди часто хотят снимать пустую квартиру, а вот в экономе полностью комплектованную», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что съемное жилье в Москве перестало дорожать — пик ажиотажа был пройден осенью 2023 года. К апрелю 2024 года, по мнению экспертов, спрос и предложение в сегменте жилой аренды пришли к балансу.

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      Нина Ташевская
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