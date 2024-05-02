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11:25, 2 мая 2024Экономика

Съемное жилье в Москве перестало дорожать

Forbes: расценки на аренду жилья в Москве прошли пик осенью 2023 года
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стоимость съемных квартир в Москве перестала идти вверх. Расценки повышались непрерывно в течение трех кварталов, но осенью 2023 года пик ажиотажа был пройден. Своими наблюдениями с Forbes поделились эксперты рынка недвижимости.

По мнению директора департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, спрос и предложение в сегменте жилой аренды к апрелю 2024-го пришли к балансу. «На данный момент мы видим идеальный рынок аренды», — отмечает собеседница издания. Все это происходит на фоне подорожания ипотеки. Как поясняет руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков, сейчас восстанавливается экспозиция бюджетных квартир для долгосрочной аренды, а рост арендных ставок замедляется. Предложение, по данным компании «Этажи», с начала года выросло на 7-10 процентов, а в сравнении с прошлой осенью — на 26 процентов. На сегодняшний день в столице в наем сдается свыше 12 тысяч квартир.

С ноября ставки в среднем снизились на 14 процентов и составляют 80 тысяч рублей в месяц. Для однокомнатных квартир цены на аренду достигли 55,8 тысячи рублей, а для двухкомнатных — 97 тысяч, добавляют в «Циане». Дешевле всего снять жилплощадь в старой Москве можно за 30-32 тысячи рублей — за первый квартал показатель вырос на 5-7 тысяч рублей. Это объясняется перегревом ставок с одной стороны и постепенным восстановлением структуры предложения.

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Единственный сегмент рынка аренды, где предложение осталось дефицитным, — элитное жилье. В «Intermark Аренда» фиксируют сокращение экспозиции на 10 процентов. В то же время цены на съем премиальной недвижимости равняются 418 тысячам рублей в месяц, что на 8 процентов дороже, чем в начале года и на 27 процентов — чем в прошлом.

В элитном сегменте продолжается рост ставок. По данным «Intermark Аренда», средневзвешенный бюджет предложения на рынке высокобюджетной аренды Москвы в начале апреля 2024 года составил 418 000 рублей за объект в месяц, что на 8 процентов выше, чем в начале года, и на 27 процентов дороже, чем год назад. «В феврале спрос был минимальным, поэтому собственники снижали стоимость объектов. Однако с марта начался ощутимый рост цен, доходивший местами до 20−40 процентов», — подчеркнула руководитель отдела аренды агентства Point Estate Виктория Кобахидзе.

Ранее СМИ сообщали, что россияне резко отвернулись от ипотеки. За год выдача ипотеки в стране упала почти на 40 процентов, на что, по мнению экспертов, повлияли принятые регулятором и кабмином мере по охлаждению рынка.

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      Виктория Клабукова
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