«Известия»: выдача ипотеки в марте 2024 года снизилась почти на 40 процентов

По итогам марта 2024 года выдача ипотеки в России упала почти на 40 процентов относительно аналогичного периода 2023 года. О том, что россияне резко охладели к ипотеке, со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщают «Известия».

По информации ОКБ, за третий месяц текущего года банки выдали 126 тысяч ипотек на общую сумму в 500 миллиардов рублей, что на 39 и 36 процентов соответственно ниже по сравнению с мартом прошлого года. В «Росбанке» наблюдалась аналогичная ситуация — по итогам марта было выдано на 40 процентов жилищных кредитов меньше, чем в тот же месяц 2023 года.

На снижение выдач, отмечают в пресс-службе ЦБ, повлияли принятые регулятором и кабмином мере по охлаждению рынка. Среди них — рост размера минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 30 процентов, снижение максимальной суммы займа по этой же программе с 12 до 6 миллионов рублей в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленинградской областях, а также введение для банков дополнительных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам с первоначальным взносом менее 30 процентов. Последнее нововведение, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, привело к тому, что финансовым организациям стало невыгодно выдавать кредиты людям с небольшими накоплениями. Он добавил, что снижение выдач повлечет за собой снижение объемов продаж недвижимости и сокращению новой застройки.

Автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский предполагает, что под закрытие льготной госпрограммы со ставкой 8 процентов сначала будет наблюдаться всплеск продаж жилья, однако по итогам года рынок неизбежно просядет. Независимый эксперт Андрей Бархота, в свою очередь, предсказал, что на конец 2024-го темпы выдач ипотеки могут отставать от результатов 2023-го на 15–25 процентов.

В апреле стало известно, что интерес россиян к ипотеке на индивидуальное жилищное строительство резко возрос.