Интерес россиян к ипотеке на строительство дома резко вырос

RT: россияне стали втрое чаще брать ипотеку на строительство частных домов

Россияне стали втрое чаще брать ипотеку на строительство частных домов. О резко выросшем спросе сообщает RT.

По словам представителей отрасли, с конца марта 2024 года в стране начала расти популярность дачных участков и готовых домов. Интерес россиян к покупке загородного жилья вырос примерно на треть — такую тенденцию объясняют увеличением числа доступных кредитов, например, программ сельской ипотеки, которая позволяет взять займ по ставке до трех процентов годовых.

В марте 2024 года выдача ипотеки на новостройки в России поднялась на 60 процентов в месячном выражении. По данным Центрального банка (ЦБ), за второй месяц года было выдано 27,6 тысячи ипотек по договорам долевого участия (ДДУ) на сумму 139,5 миллиарда рублей, а за третий — 42,2 тысячи кредитов на сумму 223,5 миллиарда соответственно. Объем выдач вырос благодаря льготным программам.

По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, в Минфине планируют обсудить исключение из программы льготной ипотеки семей с высокими доходами. К богатым семьям отнесут тех, кто может без господдержки оплачивать рыночную ставку. Изменение могут внедрить в качестве дополнительного условия для оформления льготной ипотеки — возможность взять кредит с государственной поддержкой будет зависеть от уровня дохода заемщиков.