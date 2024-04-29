Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:02, 29 апреля 2024Экономика

Интерес россиян к ипотеке на строительство дома резко вырос

RT: россияне стали втрое чаще брать ипотеку на строительство частных домов
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россияне стали втрое чаще брать ипотеку на строительство частных домов. О резко выросшем спросе сообщает RT.

По словам представителей отрасли, с конца марта 2024 года в стране начала расти популярность дачных участков и готовых домов. Интерес россиян к покупке загородного жилья вырос примерно на треть — такую тенденцию объясняют увеличением числа доступных кредитов, например, программ сельской ипотеки, которая позволяет взять займ по ставке до трех процентов годовых.

В марте 2024 года выдача ипотеки на новостройки в России поднялась на 60 процентов в месячном выражении. По данным Центрального банка (ЦБ), за второй месяц года было выдано 27,6 тысячи ипотек по договорам долевого участия (ДДУ) на сумму 139,5 миллиарда рублей, а за третий — 42,2 тысячи кредитов на сумму 223,5 миллиарда соответственно. Объем выдач вырос благодаря льготным программам.

По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, в Минфине планируют обсудить исключение из программы льготной ипотеки семей с высокими доходами. К богатым семьям отнесут тех, кто может без господдержки оплачивать рыночную ставку. Изменение могут внедрить в качестве дополнительного условия для оформления льготной ипотеки — возможность взять кредит с государственной поддержкой будет зависеть от уровня дохода заемщиков.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Карачаево-Черкесии уничтожили пятерых боевиков после нападения на наряд ДПС. В перестрелке погибли полицейские

      В России упало потребление курицы и говядины

      В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

      Селена Гомес высказалась о стандартах красоты словами «это пустая трата времени»

      Немецкий генерал рассказал о катастрофической ошибке западных стран

      Власти КЧР выплатят семьям погибших полицейских по 1 миллиону рублей

      Опрос показал сохранение Трампом преимущества над Байденом

      На Украине сообщили о поджоге молитвенного дома УПЦ

      Актера Жерара Депардье могут арестовать по делу о сексуальном домогательстве

      В США заявили об огромном влиянии Путина на Ближнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше