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00:45, 27 апреля 2024Экономика

Минфин обсудит исключение семей с высокими доходами из льготной ипотеки

Замглавы Минфина Чебесков: богатые семьи могут лишить права на льготную ипотеку

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

В Минфине планируют обсудить исключение из программы льготной ипотеки семей с высокими доходами. К богатым семьям отнесут тех, кто может без господдержки оплачивать рыночную ставку, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков в беседе с РБК.

Изменение могут внедрить в качестве дополнительного условия для оформления льготной ипотеки — возможность взять кредит с государственной поддержкой будет зависеть от уровня дохода заемщиков.

«Если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку?» — уточнил предмет обсуждения Чебесков.

По информации на 19 апреля, средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 российских банках составляет от 16,8 до 16,9 процента, базовая ставка по семейной ипотеке — 6 процентов годовых.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев напомнил, что в программе льготной ипотеки не участвуют регионы Центральной России. Под льготную ипотеку также не подпадают Новосибирск, Челябинск и Екатеринбург.

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      Александра Синицына
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