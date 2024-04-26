Названы российские регионы без льготной ипотеки

Эксперт Беляев: без льготной ипотеки в России останутся центральные регионы

Программа льготной ипотеки не предусмотрена для регионов Центральной России, напомнил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Под льготную ипотеку также не подпадают Новосибирск, Челябинск и Екатеринбург. При этом специалист добавил, что находящиеся к западу от Урала регионы считаются «более или менее успешными». «На фоне высокой ключевой ставки говорить о хороших условиях по ипотеке несерьезно», — заключил он.

Ранее стало известно, что ужесточения требований к заемщикам в начале 2024 года привели к снижению интереса россиян к ипотеке. В январе число заявок на жилищный кредит было на 25 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот же параметр для февраля относительно второго месяца 2023-го снизился на пять процентов.