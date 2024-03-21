Россияне отвернулись от ипотеки

TYMY: число заявок на ипотеку снизилось на 25 процентов

В начале 2024 года количество заявок на ипотеку в России упало из-за ужесточения требований к заемщикам, а также на фоне возможного пересмотра Центробанком (ЦБ) ключевой ставки. О том, что граждане фактически отвернулись от ипотеки, со ссылкой на данные аналитиков платформы TYMY сообщают «Известия».

По данным экспертов, в январе текущего года число заявок на жилищный кредит было на 25 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичный параметр для февраля относительно второго месяца 2023-го снизился на пять процентов. За первые две недели марта россияне отправили на пять процентов меньше заявок, чем в тот же период годом ранее. При этом специалисты отметили, что одобрений ипотеки от банков в феврале нынешнего года оказалось на 11 процентов больше относительно того же месяца 2023 года, а в первой половине марта — на 5,5 процента больше, чем год назад.

Кроме того, добавляют аналитики, на протяжении первого квартала падали и показатели конверсии одобренных заявок в выданные кредиты. Так, в январе конверсия из одобрения в выдачу составляла 27 процентов, в феврале — 21 процент, за первые три недели марта — примерно 19 процентов. Причиной этому стала информация о том, что ЦБ может пересмотреть ключевую ставку 22 марта. Кроме того, часть россиян решила отложить поиск и покупку жилья, наблюдая за выборами президента РФ и экономическими событиями в стране.

Эксперты поясняют, что в данный момент часть заемщиков получают одобрение, чтобы зафиксировать текущие условия кредитования, однако не торопятся со сделкой по этим условиям, рассчитывая на изменения. Принимать решение многие из них собираются после решения Центробанка о ключевой ставке. В TYMY спрогнозировали всплеск выдач ипотеки в течение следующих трех месяцев с учетом полученных одобрений на сегодняшний день в случае, если ключевая ставка будет повышена или останется без изменений, и волну новых заявок на оформление жилищных кредитов и дополнительное сокращение выдач по старым, если ставка будет снижена.

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