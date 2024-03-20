Московским учителям назвали варианты жилья для взятия в госипотеку

Est‑a‑Tet: молодой учитель из Москвы сможет взять в ипотеку 66-метровую студию

После запуска льготной ипотеки для учителей молодой педагог из Москвы сможет оформить ссуду на студию площадью 22–66 квадратных метров. Варианты жилья для взятия в госипотеку московским учителям назвала компания Est‑a‑Tet. Результаты исследования публикуют «Известия».

Под два процента годовых молодому специалисту будет также доступна двухкомнатная квартира в Новой Москве или области. Самый бюджетный лот экспонируется в Троицком административном округе. Объект площадью 66,22 «квадрата» стоит 8,5 миллиона рублей. В Восточном административном округе на продажу выставлена самая дорогая студия — ее площадь составляет 22 квадратных метра, а стоимость — 9,3 миллиона рублей.

Учитель со стажем сможет претендовать на старомосковскую квартиру метражом от 31 до 68 «квадратов». Самый выгодный вариант также расположен в ТАО и оценивается в 8,6 миллиона рублей. Дороже всего обойдется квартира в центре столицы — за 28,16 квадратного метра придется заплатить 15,5 миллиона рублей. В Новой Москве и Подмосковье опытный учитель сможет взять в ипотеку по госпрограмме «двушку» или «трешку» площадью от 41 до 94 квадратных метров.

При расчетах учитывалась средняя заработная плата в 125 тысяч рублей — для опытных педагогов и в 85 тысяч — для молодых. Таким образом, бюджет покупки ограничится 17 и 9 миллионами рублей соответственно. При этом первоначальный взнос должен составлять 20 процентов, а срок кредитования — 25 лет.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин поручил разработать программу льготной ипотеки для школьных учителей. В марте 2024-го стало известно о создании рабочей группы при Минпросвещения. Условия новой госпрограммы должны разработать к ноябрю. Однако, как сообщается, источники для ее финансирования не предусмотрены в госбюджете на плановый период 2024-2025-х годов.