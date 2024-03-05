В России задумали запустить новый вид льготной ипотеки

В России предложили запустить льготную ипотеку для учителей

В России задумали запустить льготную ипотеку для учителей. Создание нового вида госкредитов на жилье обсуждает рабочая группа при Минпросвещения, пишут «Известия».

Рабочая группа состоит из представителей Минстроя, Минфина и Минэкономразвития. Эксперты учитывают, что на некоторых педагогических работников могут распространяться уже действующие льготные программы — например, льготная ипотека на новостройки, семейная, дальневосточная и сельская ипотеки.

В ведомстве признали, что новая мера поддержки потребует значительных объемов дополнительного финансирования, однако его источники не предусмотрены в госбюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025-х годов.

В Госдуме видят более логичным выдавать льготную ипотеку только молодым учителям — россиянам младше 30 лет, которые проработали в школе не менее одного года с нагрузкой на полную ставку. Когда педагогический стаж достигнет 25 лет, государство могло бы погасить остаток их долга по ипотечному кредиту, но не более 15 процентов от изначальной суммы ипотечного займа, предложила заместитель председателя комиссии Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Ранее Минфин заявил о продлении в России семейной ипотеки. Этот вид льготных кредитов на жилье можно будет взять как минимум до 2030 года. Уточняется, что для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка шесть процентов. В то же время базовые параметры программы решено сохранить.