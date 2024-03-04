В России продлят семейную ипотеку
По поручению президента России Владимира Путина льготная программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года. Об этом говорится на сайте Минфина.
Уточняется, что для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка шесть процентов. В то же время базовые параметры программы решено сохранить.
Министр финансов Антон Силуанов напомнил, что ипотека является одним из главных инструментов для улучшения жилищных условий россиян. По его словам, в условиях текущего роста цен задача министерства заключается в поддержке граждан, которые нуждаются в новом жилье, а также в обеспечении доступности жилой недвижимости в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми.
«При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», — добавил Силуанов.
О продлении семейной ипотеки стало известно в конце февраля. Президент Путин объяснил принятое решение необходимостью поднять демографию в России.