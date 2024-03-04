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16:48, 4 марта 2024Среда обитания

В России продлят семейную ипотеку

Минфин заявил о продлении семейной ипотеки до 2030 года

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По поручению президента России Владимира Путина льготная программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года. Об этом говорится на сайте Минфина.

Уточняется, что для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка шесть процентов. В то же время базовые параметры программы решено сохранить.

Министр финансов Антон Силуанов напомнил, что ипотека является одним из главных инструментов для улучшения жилищных условий россиян. По его словам, в условиях текущего роста цен задача министерства заключается в поддержке граждан, которые нуждаются в новом жилье, а также в обеспечении доступности жилой недвижимости в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми.

«При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», — добавил Силуанов.

О продлении семейной ипотеки стало известно в конце февраля. Президент Путин объяснил принятое решение необходимостью поднять демографию в России.

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