В России продлят семейную ипотеку

Минфин заявил о продлении семейной ипотеки до 2030 года

По поручению президента России Владимира Путина льготная программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года. Об этом говорится на сайте Минфина.

Уточняется, что для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка шесть процентов. В то же время базовые параметры программы решено сохранить.

Министр финансов Антон Силуанов напомнил, что ипотека является одним из главных инструментов для улучшения жилищных условий россиян. По его словам, в условиях текущего роста цен задача министерства заключается в поддержке граждан, которые нуждаются в новом жилье, а также в обеспечении доступности жилой недвижимости в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми.

«При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», — добавил Силуанов.

О продлении семейной ипотеки стало известно в конце февраля. Президент Путин объяснил принятое решение необходимостью поднять демографию в России.