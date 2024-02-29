Путин заявил о продлении семейной ипотеки

Владимир Путин объявил о продлении в России программы семейной ипотеки на 6 лет

Программу семейной льготной ипотеки в России продлят на шесть лет. Об этом президент страны Владимир Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляция которого ведется на сайте Кремля.

Решение о продлении семейной ипотеки до 2030 года Путин объяснил необходимостью подъема демографии в России. По его словам, рождаемость в стране падает, а планы обзавестись детьми россияне откладывают на потом. Большая многодетная семья должна стать нормой, убежден глава РФ. За шесть лет, благодаря поддержке многодетных семей, добиться устойчивого роста рождаемости в стране станет возможным, уверен Путин.

Сумму в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям продолжат выдавать до конца десятилетия. Государство предоставляет выплату при рождении третьего ребенка. Ставка по жилищному кредиту для таких семей также не изменится. Изменений в условиях выдачи безадресной льготной ипотеки президент не анонсировал.

Уровень бедности в России к 2030 году, по словам лидера страны, необходимо опустить ниже 7 процентов, а среди многодетных семей — ниже 12 процентов. В свете этого Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья». Дополнительную поддержку власти окажут регионам, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднего по стране. На это до 2030 года будет выделено 75 миллиардов рублей.